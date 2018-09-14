Таганрожца, пропавшего в Сахалинской области, нашли мертвым



30-летнего таганрожца, пропавшего в Сахалинской области, нашли мертвым. Тело Забулзаде Дилгам Али-оглы обнаружили 15 сентября в Невельске. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на источник.



По информации портала, мужчина ушел из дома 4 сентября и бесследно исчез. Когда Дилгам не вернулся домой, его жена забила тревогу и обратилась в полицию. Более недели правоохранители и волонтеры искали таганрожца. Его удалось найти мертвым на окраине города в Невельске. По предварительным данным, на теле не было следов насильственной смерти.