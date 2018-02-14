Свидетельницу инцидента с мертвым младенцем разыскивают на Дону



Свидетельницу инцидента с мертвым младенцем разыскивают на Дону. Женщина попала на видео, судя по которому, она находилась неподалеку от места, где было найдено тело мертвого новорожденного ребенка.



26 января двое молодых людей на проспекте 40-летия Победы нашли в мусорных баках тело крохотной девочки. На место происшествия прибыла следственная группа. Начался комплекс оперативных мероприятий.



В руках полиции оказалась запись, на которой запечатлена возможная свидетельница.



У женщины рыжие волосы. Она была одета в серую куртку, шарф или платок зеленого цвета, обута в темные сапоги.



Все, кто видел женщину, могут сообщить по телефонам: 8 (863) 253-68-00, 249-13-52 или 02.