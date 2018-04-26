Свидетелей ДТП с пострадавшим на трассе разыскивают в Ростовской области



Свидетелей ДТП с пострадавшим на трассе разыскивают в Ростовской области. Авария произошла 23 апреля в промежутке с 21.00 до 22.00 на 6-м км автодороги Ростов - Азов.



По словам друга пострадавшего, мужчина ехал в сторону Ростова на КамАЗе с прицепом. Автомобиль занесло, и он врезался в припаркованный на «аварийке» большегруз. В результате ДТП серьезно пострадал водитель ехавшего КамАЗа. С тяжелыми травмами его доставили в медицинское учреждение.