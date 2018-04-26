Авторизация

Регистрация


  • USD 62.73
  • EUR 75.76
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Свидетелей ДТП с пострадавшим на трассе разыскивают в Ростовской области

Свидетелей ДТП с пострадавшим на трассе разыскивают в Ростовской области
Свидетелей ДТП с пострадавшим на трассе разыскивают в Ростовской области. Авария произошла 23 апреля в промежутке с 21.00 до 22.00 на 6-м км автодороги Ростов - Азов.

По словам друга пострадавшего, мужчина ехал в сторону Ростова на КамАЗе с прицепом. Автомобиль занесло, и он врезался в припаркованный на «аварийке» большегруз. В результате ДТП серьезно пострадал водитель ехавшего КамАЗа. С тяжелыми травмами его доставили в медицинское учреждение.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.