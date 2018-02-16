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Свалка рядом с заводом «Красный Аксай» горела в Ростове

Свалка рядом с заводом «Красный Аксай» горела в Ростове
Свалка рядом с заводом «Красный Аксай» горела в Ростове. Происшествие случилось 18 февраля около 16.00.

Как рассказали очевидцы случившегося, дымом заполонило все близлежащие улицы. При этом запах от него был настолько зловонный, что слезились глаза.

- Огонь распространился на площади примерно 150 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. – Спустя два часа огонь удалось потушить. В ликвидации принимали участие 10 пожарных расчетов.

В результате пожара никто не пострадал.

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