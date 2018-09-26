Свадебный кортеж попал в ДТП в Ростове





В Ростове свадебный кортеж попал в ДТП. Авария произошла 28 сентября около 13 часов на улице Оганова.



По предварительным данным, в районе дома №15 столкнулись «Мерседес» и «Киа». От удара «Гелендваген» перевернулся набок.

- В результате происшествия пострадала пассажирка «Мерседеса», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Женщину доставили в больницу.



Кроме того, помощь понадобилась дружку и дружке. На месте в обстоятельствах ДТП разбирались сотрудники ГИБДД. Информация уточняется.



