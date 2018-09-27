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Сутки в Ростове разыскивали школьницу, ночевавшую у подруги

Сутки в Ростове разыскивали школьницу, ночевавшую у подруги
Сутки в Ростове разыскивали школьницу, ночевавшую у подруги. 11-летнюю девочку начали разыскивать 28 сентября.

По информации пресс-службы донского главка, школьница ушла из дома и перестала выходить на связь с родными. Мама отправилась в полицию. Спустя сутки поисков ребенка нашли дома у подруги.

- Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с подростком
профилактическую беседу для предупреждения подобных ситуаций, - отметили в ведомстве.

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