Сутки в Ростове разыскивали школьницу, ночевавшую у подруги
Сутки в Ростове разыскивали школьницу, ночевавшую у подруги. 11-летнюю девочку начали разыскивать 28 сентября.
По информации пресс-службы донского главка, школьница ушла из дома и перестала выходить на связь с родными. Мама отправилась в полицию. Спустя сутки поисков ребенка нашли дома у подруги.
- Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с подростком
профилактическую беседу для предупреждения подобных ситуаций, - отметили в ведомстве.