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Супружескую пару из Ростова обнаружили мертвой в Геленджике

Супружескую пару из Ростова обнаружили мертвой в Геленджике
В Геленджике супружеская пара из Ростова найдена мертвой. 36-летний Денис Д. и его 35-летняя жена Анна отдыхали с друзьями на кемпинге. ЧП произошло 7 мая в поселке Архипо-Осиповка.

По информации СУ СК по Ростовской области, 36-летний Денис Д. и его 35-летняя супруга Анна поехали отдыхать к морю. Супруги предпочитали активных отдых и часто ездили с друзьями на природу. На майские праздники они отправились компанией на кемпинг.

Накануне трагедии приятели разошлись по своим палаткам. На следующее утро Анна и Денис из палатки не вышли. Друзья решили их разбудить, однако в палатке они увидели два тела. Возле трупов лежали окровавленный нож и пневматический пистолет.

- По факту трагического происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Следователи предполагают, что между супругами произошел конфликт, - прокомментировали в ведомстве. - В пылу гнева ростовчанин зарезал супругу, а потом покончил с собой.

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