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Судья из Азова, скрутивший номера после аварии, написал заявление об отставке

Судья из Азова, скрутивший номера после аварии, написал заявление об отставке
Заявление об отставке подал судья из Азова, скрутивший номера после ДТП. О решении пресс-служба квалификационной коллегии судей Ростовской области сообщила после очередного заседания.

Причиной отставки Александра Гудкина стал громкий скандал с его участием. Кроме того, за нарушение его привлекут к дисциплинарной ответственности.

Как отметил пресс-секретарь, в связи с неявкой судьи Азовского городского суда Ростовской области Александра Гудкина слушание о привлечении его к дисциплинарной ответственности перенесено.

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