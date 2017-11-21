Судья из Азова, скрутивший номера после аварии, написал заявление об отставке



Заявление об отставке подал судья из Азова, скрутивший номера после ДТП. О решении пресс-служба квалификационной коллегии судей Ростовской области сообщила после очередного заседания.



Причиной отставки Александра Гудкина стал громкий скандал с его участием. Кроме того, за нарушение его привлекут к дисциплинарной ответственности.



Как отметил пресс-секретарь, в связи с неявкой судьи Азовского городского суда Ростовской области Александра Гудкина слушание о привлечении его к дисциплинарной ответственности перенесено.