Судно с зерном село на мель в Ростовской области



Судно с зерном село на мель в Ростовской области. Инцидент случился днем 8 августа в Азовском районе в реке Дон.



По предварительным данным, корабль, на котором находились 15 человек экипажа, перевозило зерно через Ростовскую область. В итоге, груженное зерном, судно село на мель.



- Никто из экипажа не пострадал, - сообщили в пресс-службе ЮРЦ МЧС России по Ростовской области. - Люди обеспечены едой и водой.



Сотрудники спецслужб производят буксировку корабля на берег.