Авторизация

Регистрация


  • USD 63.59
  • EUR 73.82
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Судно с зерном село на мель в Ростовской области

Судно с зерном село на мель в Ростовской области
Судно с зерном село на мель в Ростовской области. Инцидент случился днем 8 августа в Азовском районе в реке Дон.

По предварительным данным, корабль, на котором находились 15 человек экипажа, перевозило зерно через Ростовскую область. В итоге, груженное зерном, судно село на мель.

- Никто из экипажа не пострадал, - сообщили в пресс-службе ЮРЦ МЧС России по Ростовской области. - Люди обеспечены едой и водой.

Сотрудники спецслужб производят буксировку корабля на берег.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.