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Суд вынес приговор мужчине за ограбление аптеки в Ростовской области

Суд вынес приговор мужчине за ограбление аптеки в Ростовской области
В Новочеркасске вынесли приговор мужчине, который ограбил аптеку. При этом он угрожал продавцу.

Следствие установило, что Мельников Р. около 21 часа зашёл в аптеку. Он толкнул сотрудницу и принялся угрожать ей. Затем он сломал деревянный ящик, в котором лежала выручка. Мужчина забрал деньги и убежал. Сумма похищенного составила 60 500 рублей.

Суд признал Мельникова виновным в ограблении. Во время совершения преступления он отбывал условный срок за другой эпизод. В общей сложности ему назначили три года лишения свободы в колонии строгого режима.

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