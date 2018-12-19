Суд вынес приговор мужчине за ограбление аптеки в Ростовской области



В Новочеркасске вынесли приговор мужчине, который ограбил аптеку. При этом он угрожал продавцу.



Следствие установило, что Мельников Р. около 21 часа зашёл в аптеку. Он толкнул сотрудницу и принялся угрожать ей. Затем он сломал деревянный ящик, в котором лежала выручка. Мужчина забрал деньги и убежал. Сумма похищенного составила 60 500 рублей.



Суд признал Мельникова виновным в ограблении. Во время совершения преступления он отбывал условный срок за другой эпизод. В общей сложности ему назначили три года лишения свободы в колонии строгого режима.