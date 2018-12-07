Суд вынес приговор ростовчанину, до смерти избившему знакомого



В Ростове Ворошиловский районный суд вынес приговор мужчине, который до смерти забил приятеля.



В ходе следствия было установлено, что ночью 11 января 2018 года 40-летний Андрей П. поругался со своим знакомых из-за личной неприязни. Между мужчинами завязалась драка. Обвиняемый стал со злостью наносить потерпевшему удар за ударом. Дончанин получил травмы несовместимые с жизнью.



Перестав бить мужчину, Андрей убежал. Пострадавший был доставлен в больницу скорой помощи, где скоропостижно скончался.



- Суд признал преступника виновным по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем за собой смерть потерпевшего, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.



Теперь Андрею П. грозит 11 лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.