Суд отклонил апелляцию мужчины, осужденного за убийство 20-летней давности в Ростове



Апелляцию мужчины, осужденного за убийство 20-летней давности в Ростове, отклонили. В октябре 2018 года в Советском районном суде вынесли приговор двоим преступникам, которые в конце 90-х зарезали четверых человек. Елисеева осудили на 20 лет, а его сообщник Каблуков был приговорен к 7,5 года лишения свободы.



- Елисеев подал апелляционную жалобу на соответствующий приговор, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - Его соучастник признался в совершенном преступлении и обличил приятеля.



Апелляцию убийцы рассмотрели 16 января. Ростовский областной суд принял решение оставить приговор Елисееву без изменения.



Напомним, трагедия произошла 16 марта 1998 года в Ростове-на-Дону. Елисеев и его товарищ Каблуков зашли в масках с ножами и муляжами пистолетов в квартиру к своим знакомым на улице 339-й Стрелковой Дивизии. Там преступники зарезали 42-летнего мужчину, его 41-летнюю жену, их 18-летнего сына и 17-летнего приятеля парня. Убийцы забрали деньги и золотые украшения из квартиры, после чего сбежали с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов задержали Елисеева и Каблукова лишь 18 лет спустя – в 2016 году.