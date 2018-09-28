Студенты ДГТУ и СКФУ устроили массовую драку на футбольном поле в Ростове





В Ростове во время матча Премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги произошла массовая драка. На футбольном поле подрались студенты Донского государственного технического университета и Северо-Кавказского федерального университета. Встреча проходила 28 сентября на стадионе «Арсенал».



Ростовчане принимали гостей из Ставрополя. Перед началом потасовки хозяева поля вели со счётом 2:1. По словам зрителей, в конце матча защитник ростовчан Никита Лобанов ударил мяч за пределами поля, чтобы потянуть время перед финальным свистком. Соперникам этот жест не понравился. Ставропольским футболистам это тоже не понравилось. Один из них подбежал к игроку и начал толкать его. На помощь поспешили товарищи по команде, завязалась массовая драка.



Футболистов разняли судьи и другие члены команды. В ходе потасовки серьёзно никто не пострадал. Однако после матча между спортсменами снова возникла потасовка. Организаторы турнира смогли утихомирить студентов.

Во время церемонии награждения обиженные игроки из Ставрополя демонстративно отвернулись от болельщиков и почётных гостей матча.



В пресс-службе НСФЛ сообщили, что зачинщиков и участников драки дисквалифицируют в соответствии с регламентом соревнований.



