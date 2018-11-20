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Студентов ростовского колледжа эвакуировали из-за сообщения в соцсети

Студентов ростовского колледжа эвакуировали из-за сообщения в соцсети
Учащихся Ростовского колледжа информатизации и управления эвакуировали из-за сообщения в социальной сети. ЧП произошло 21 ноября.

В отдел полиции поступило сообщение о том, что один из студентов разместил в соцсети слова: «Сегодня в 12:10 в колледже будет бум». По адресу: проспект Коммунистический, 11 сразу выехали спецслужбы.

- Сотрудники полиции провели проверку и не обнаружили в здании ничего опасного, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Правоохранители доставили 17-летнего автора сообщения в отделение. С ним была проведена профилактическая беседа.

Парень сказал, что его сообщение было простой шуткой. Пока нет информации о том, грозит ли юмористу какое-либо наказание.

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