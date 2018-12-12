Студентка техникума погибла на трассе в Сальском районе



На трассе Егорлыкская — Сальск в ДТП погибла 17-летняя девушка. Ужасный случай произошёл 12 декабря около 17 часов.



Виктория А. (имя изменено) возвращалась вечером с занятий домой. На 56 километре автодороги она стала переходить проезжую часть в неустановленном месте. В это время по трассе ехал 39-летний мужчина за рулём «Ниссан», его 37-летняя жена и 63-летняя тёща. Водитель вовремя не заметил девушку и сбил её.



Иномарка сразу затормозила. Люди выбежали посмотреть, что произошло, и проверить, жива ли девушка. Пока они пытались оказать ей первую помощь, мимо проезжал ещё один автомобиль, предположительно, «Пежо». Водитель, видимо, не увидел стоящих на дороге людей, и сбил пассажирок «Ниссана». Затем авто скрылось.



На место вызвали машину «Скорой помощи». Врачи госпитализировали женщин и констатировали смерть Виктории. Она скончалась на месте от полученных травм.



- По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Известно, что девушка училась в Сальском аграрно-техническом колледже. Сегодня, 14 декабря, пройдут её похороны в посёлке Кузнецовский. Друзья вспоминают её как вежливую и милую девушку, которая любила веселиться и делать окружающим подарки.