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Студентка техникума погибла на трассе в Сальском районе

Студентка техникума погибла на трассе в Сальском районе
На трассе Егорлыкская — Сальск в ДТП погибла 17-летняя девушка. Ужасный случай произошёл 12 декабря около 17 часов.

Виктория А. (имя изменено) возвращалась вечером с занятий домой. На 56 километре автодороги она стала переходить проезжую часть в неустановленном месте. В это время по трассе ехал 39-летний мужчина за рулём «Ниссан», его 37-летняя жена и 63-летняя тёща. Водитель вовремя не заметил девушку и сбил её.

Иномарка сразу затормозила. Люди выбежали посмотреть, что произошло, и проверить, жива ли девушка. Пока они пытались оказать ей первую помощь, мимо проезжал ещё один автомобиль, предположительно, «Пежо». Водитель, видимо, не увидел стоящих на дороге людей, и сбил пассажирок «Ниссана». Затем авто скрылось.

На место вызвали машину «Скорой помощи». Врачи госпитализировали женщин и констатировали смерть Виктории. Она скончалась на месте от полученных травм.

- По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Известно, что девушка училась в Сальском аграрно-техническом колледже. Сегодня, 14 декабря, пройдут её похороны в посёлке Кузнецовский. Друзья вспоминают её как вежливую и милую девушку, которая любила веселиться и делать окружающим подарки.

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