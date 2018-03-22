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Студентка Ростовского вуза покончила с собой в общежитии

Студентка Ростовского вуза покончила с собой в общежитии
Студентка ростовского вуза покончила с собой в общежитии. Трагедия произошла 22 марта. Об этом сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на свой источник.

Девушка закрылась у себя в комнате в общежитии университета. Она долго не открывала дверь и не реагировала на стуки, соседи и возлюбленный студентки забили тревогу. На место вызвали полицейских, которые вскрыли дверь и обнаружили тело без признаков жизни.

В настоящее время устанавливаются причины смерти девушки. Известно, что она училась на конфликтолога.

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апр

Сегодня, 14:18

довели девченку!!!

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