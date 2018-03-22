Студентка Ростовского вуза покончила с собой в общежитии



Студентка ростовского вуза покончила с собой в общежитии. Трагедия произошла 22 марта. Об этом сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на свой источник.



Девушка закрылась у себя в комнате в общежитии университета. Она долго не открывала дверь и не реагировала на стуки, соседи и возлюбленный студентки забили тревогу. На место вызвали полицейских, которые вскрыли дверь и обнаружили тело без признаков жизни.



В настоящее время устанавливаются причины смерти девушки. Известно, что она училась на конфликтолога.