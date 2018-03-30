Студентка ДГТУ пыталась покончить с собой



Студентка Донского государственного технического университета пыталась покончить с собой в Ростове-на-Дону. Инцидент, едва не закончившийся трагедией, случился вечером 31 марта на проспекте Космонавтов. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на источник.



21-летняя Александра К. поругалась со своим парнем, напилась спиртного и решилась на необдуманный поступок. Через какое-то время ей стало плохо, потребовалась квалифицированная помощь. Медики промыли девушке желудок. От госпитализации она отказалась.