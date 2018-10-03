Студента колледжа в Ростовской области заставили отжиматься перед тем, как он умер на лекции



Студента колледжа в Ростовской области заставили отжиматься перед тем, как он умер во время занятий. Об этом сообщает DonDay Шахты.



По словам одногруппников 18-летнего первокурсника, Гор А. опоздал на занятия. Преподаватель заставил парня отжиматься в качестве наказания. После физических нагрузок ему стало плохо. Гор сел за парту, пожаловался на ужасное самочувствие, а затем скончался.



Присутствующие и приехавшие на вызов медики не смогли спасти жизнь парню. Причину смерти студента будут устанавливать судмедэксперты.



Напомним, ЧП случилось утром 4 октября в колледже «Дон-Текс» в Шахтах. 18-летний Гор. А умер во время лекции.