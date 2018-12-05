Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Студент ростовского вуза погиб под поездом из-за наушников

Студент ростовского вуза погиб под поездом из-за наушников
В Ростове первокурсник из ДГТУ попал под поезд и погиб. Инцидент произошёл 7 декабря около 8:30 на перегоне Ростов-Товарный – Сельмаш.

На 1 215-м км железной дороги 19-летний парень стал переходить пути. В его наушниках громко играла музыка, и он не услышал приближения поезда. Как утверждает машинист, он неожиданно увидел человека в капюшоне рядом с рельсами. Водитель дал громкий сигнал и стал экстренно тормозить. Однако парень никак не отреагировал и ступил на пути. Поезд не успел остановиться и сбил его. Студент погиб на месте от полученных травм.

- В настоящее время проведён осмотр места происшествия, опрошены члены локомотивной бригады поезда, - отметили в Южном СУT СК России.

Сейчас ведётся работа по установлению обстоятельств случившегося, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.