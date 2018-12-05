Студент ростовского вуза погиб под поездом из-за наушников



В Ростове первокурсник из ДГТУ попал под поезд и погиб. Инцидент произошёл 7 декабря около 8:30 на перегоне Ростов-Товарный – Сельмаш.



На 1 215-м км железной дороги 19-летний парень стал переходить пути. В его наушниках громко играла музыка, и он не услышал приближения поезда. Как утверждает машинист, он неожиданно увидел человека в капюшоне рядом с рельсами. Водитель дал громкий сигнал и стал экстренно тормозить. Однако парень никак не отреагировал и ступил на пути. Поезд не успел остановиться и сбил его. Студент погиб на месте от полученных травм.



- В настоящее время проведён осмотр места происшествия, опрошены члены локомотивной бригады поезда, - отметили в Южном СУT СК России.



Сейчас ведётся работа по установлению обстоятельств случившегося, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.