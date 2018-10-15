Строительный кран сгорел в Таганроге



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В Таганроге на улице Вишнёвой сгорел строительный кран. Пожар случился 19 октября около четырёх часов.



По словам очевидцев, кран, работавший на строительной площадке, зацепил высоковольтные провода, что привело к возгоранию. В результате пламя охватило кабину спецтехники. Свидетели также рассказали, что во время пожара у крана взорвались колесо и баллон. Пожарных вызвали местные жители.



В пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области сообщили, что спасателям понадобилось порядка пяти минут, чтобы ликвидировать возгорание.



В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.