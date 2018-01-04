Стрельбу по прохожим устроил местный житель в Ростовской области



Стрельбу по прохожим устроил местный житель в Ростовской области. Инцидент произошел в поселке Углеродный Красносулинского района.



По словам очевидцев, как следует отметив Новый год, один из местных жителей отправился с ружьем на поиски приключений. Поругавшись с женой, он вспомнил, что недавно его избили несколько человек, и решил отомстить.



Выйдя на улицу, мужчина открыл стрельбу по асфальту, дробь срикошетила в толпу подростков. В результате одному из них, 17-летнему юноше, пришлось обратиться за медицинской помощью в больницу.



В пресс-службе донского главка отметили, что по факту стрельбы проводится проверка. По факту ранения подростка назначена судмедэкспертиза, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.