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Стрельбу по прохожим устроил местный житель в Ростовской области

Стрельбу по прохожим устроил местный житель в Ростовской области
Стрельбу по прохожим устроил местный житель в Ростовской области. Инцидент произошел в поселке Углеродный Красносулинского района.

По словам очевидцев, как следует отметив Новый год, один из местных жителей отправился с ружьем на поиски приключений. Поругавшись с женой, он вспомнил, что недавно его избили несколько человек, и решил отомстить.

Выйдя на улицу, мужчина открыл стрельбу по асфальту, дробь срикошетила в толпу подростков. В результате одному из них, 17-летнему юноше, пришлось обратиться за медицинской помощью в больницу.

В пресс-службе донского главка отметили, что по факту стрельбы проводится проверка. По факту ранения подростка назначена судмедэкспертиза, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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