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Столкновение «БМВ» и «Ниссана» произошло в Ростовской области: один погиб, двое пострадали

Столкновение «БМВ» и «Ниссана» произошло в Ростовской области: один погиб, двое пострадали
Столкновение «БМВ» и «Ниссана» произошло в Ростовской области: один погиб, двое пострадали. Трагическая авария произошла 13 января примерно в 15.30 на автодороге Ростов - Волгодонск.

По предварительным данным, 36-летняя автоледи за рулем «Ниссана» не справилась с управлением. В итоге автомобиль выехал на «встречку» и столкнулся с «БМВ» под управлением 48-летнего мужчины.

- Водитель немецкого автомобиля скончался на месте ДТП, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. – Двое его пассажиров – мужчина и женщина - получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

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