Столкновение автобуса и иномарки в Ростове едва не закончилось потасовкой водителей





В Ростове-на-Дону столкновение автобуса № 49 и легковушки едва не закончилось потасовкой водителей. ДТП произошло 4 апреля около 8 утра на площади 2-ой Пятилетки.



Фотографии с места аварии очевидец опубликовал в социальной сети. По словам жителя донской столицы, общественный транспорт протаранил «Рено Логан», который мешал подъехать к остановке.



Из иномарки вылетел разъяренный автомобилист, начал кричать на водителя автобуса и толкать его, утверждает очевидец. Дорожный конфликт мог закончиться дракой, если бы в происходящее не вмешались сотрудники полиции.