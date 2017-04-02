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Столкновение автобуса и иномарки в Ростове едва не закончилось потасовкой водителей

Столкновение автобуса и иномарки в Ростове едва не закончилось потасовкой водителей

В Ростове-на-Дону столкновение автобуса № 49 и легковушки едва не закончилось потасовкой водителей. ДТП произошло 4 апреля около 8 утра на площади 2-ой Пятилетки.

Фотографии с места аварии очевидец опубликовал в социальной сети. По словам жителя донской столицы, общественный транспорт протаранил «Рено Логан», который мешал подъехать к остановке.

Из иномарки вылетел разъяренный автомобилист, начал кричать на водителя автобуса и толкать его, утверждает очевидец. Дорожный конфликт мог закончиться дракой, если бы в происходящее не вмешались сотрудники полиции.

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