Стая бродячих собак напала на 5-летнего мальчика в Ростовской области



Стая бродячих собак напала на 5-летнего мальчика в Ростовской области. Происшествие случилось 17 июля в Молодежном микрорайоне Новочеркасска. О случившемся сообщает издание DonDay Новочеркасск.



Ваня и его 16-летний брат Кирилл собирали во дворе возле дома абрикосы. Неожиданно из-за угла прямо на них выскочила свора бездомных собак. Животные накинулись на Ваню и начали буквально рвать его.



На помощь братику бросился Кирилл. А еще через считанные секунды на крики выбежала бабушка мальчиков. Вместе они отогнали собак от Вани.



Мальчика доставили в БСМП, где ему наложили повязки на ягодицы и бедра. Мама пострадавшего ребенка написала заявление в полицию.