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Стая бродячих собак напала на 5-летнего мальчика в Ростовской области

Стая бродячих собак напала на 5-летнего мальчика в Ростовской области
Стая бродячих собак напала на 5-летнего мальчика в Ростовской области. Происшествие случилось 17 июля в Молодежном микрорайоне Новочеркасска. О случившемся сообщает издание DonDay Новочеркасск.

Ваня и его 16-летний брат Кирилл собирали во дворе возле дома абрикосы. Неожиданно из-за угла прямо на них выскочила свора бездомных собак. Животные накинулись на Ваню и начали буквально рвать его.

На помощь братику бросился Кирилл. А еще через считанные секунды на крики выбежала бабушка мальчиков. Вместе они отогнали собак от Вани.

Мальчика доставили в БСМП, где ему наложили повязки на ягодицы и бедра. Мама пострадавшего ребенка написала заявление в полицию.

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  1. Гость Вячеслав

    Сегодня, 14:27

    Ужасно!
    Вот и у нас во дворе, свора собак... лай ночью и агрессия в сторону детей!
    Куда обращаться? Кому звонить ?! Как решать проблему??!
    Хорошо что осветили проишествие, но можно так же быть немного проактивнее и внести в «новость» информацию или же совет для читателей!
    Боюсь что это не первый и увы не последний случай!

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