Стало известно ещё об одном ребёнке, погибшем при пожаре в Ростовской области



Появилась информация о втором ребёнке, погибшем во время пожара в Шахтах.



Напомним, страшная трагедия произошла на улице Свердлова ранним утром 27 декабря. Во время пожара в одноэтажном частном доме погибли четыре человека. Среди них - 77-летняя пенсионерка, 35-летняя женщина, а также двухлетний и и четырёхлетний малыши.



- В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, - отметили в СУ СК России по Ростовской области.



Остаётся неизвестным, из-за чего начался пожар. Точная причина смерти четырёх человек будет установлена во время экспертизы.