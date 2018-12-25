Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Стало известно ещё об одном ребёнке, погибшем при пожаре в Ростовской области

Стало известно ещё об одном ребёнке, погибшем при пожаре в Ростовской области
Появилась информация о втором ребёнке, погибшем во время пожара в Шахтах.

Напомним, страшная трагедия произошла на улице Свердлова ранним утром 27 декабря. Во время пожара в одноэтажном частном доме погибли четыре человека. Среди них - 77-летняя пенсионерка, 35-летняя женщина, а также двухлетний и и четырёхлетний малыши.

- В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, - отметили в СУ СК России по Ростовской области.

Остаётся неизвестным, из-за чего начался пожар. Точная причина смерти четырёх человек будет установлена во время экспертизы.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.