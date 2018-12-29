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Стали известны подробности в деле об убийстве 24-летней ростовчанки

Стали известны подробности в деле об убийстве 24-летней ростовчанки
Вскрылись подробности в деле об убийстве 24-летней ростовчанки Маргариты Кузьминовой. По информации DonDay.ru, злоумышленник дважды надругался над девушкой. Первый раз - когда она была еще жива, второй раз – когда мертва…

Напомним, девушку убили 16 октября в микрорайоне Суворовском. Маргарита в тот вечер вышла прогуляться по аллее. Ее убийца в это время выпивал на лавке. Он заприметил красавицу и напал на нее. Мерзавец свернул свою куртку, накинул ее на шею жертве и придушил. Когда Маргарита потеряла сознание, Давид С. оттащил ее в безлюдное место и изнасиловал. Девушка была еще жива, и ублюдок убил ее, после чего вернулся к лавке и дальше продолжил пить. Когда хмель окончательно ударил ему в голову, он вернулся к бездыханному телу и еще раз надругался над убитой.
Стали известны подробности в деле об убийстве 24-летней ростовчанки
В скором времени подозреваемый был арестован. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованиями, насильственными действиями сексуального характера», «Изнасилование» и «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей».

Выяснилось, что подозреваемый был причастен еще к двум убийствам - 32-летней женщины в 2000 году и 16-летней девушки в 2001 году.

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