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Стали известны подробности убийства 24-летней ростовчанки

Стали известны подробности убийства 24-летней ростовчанки
Стали известны подробности убийства 24-летней ростовчанки Маргариты Кузьминовой. Тело девушки обнаружили 19 октября рядом с универсамом в микрорайоне Суворовском. Об этом сообщает DonDay.ru.

На теле погибшей нашли следы удушения. Вероятно, на ростовчанку напали со спины и задушили ее веревкой. 

- По предварительной версии, смерть девушки наступила в результате механической асфиксии, - сообщил источник издания. – Во время осмотра трупа следов изнасилования не обнаружили.

Тело ростовчанки было направлено на экспертизу. Обстоятельства смерти Маргариты Кузьминовой установят в ходе расследования. Отметим, поисковики и сотрудники правоохранительных органов несколько дней прочесывали район жилого комплекса «Суворовский», но девушку так и не обнаружили. Неизвестно, как труп ростовчанки оказался рядом с местным магазином продуктов.

Напомним, 24-летняя девушка, уроженка поселка Целина, пропала вечером 16 октября. Она ушла из своего дома в микрорайоне Суворовском и не вернулась обратно. Когда родители заметили, что Маргариты уже длительное время нет дома, они забили тревогу. Родные звонили дочери, но телефон не отвечал. Тогда они обратились в полицию и к волонтёрам.

Полицейские, поисковики и обычные неравнодушные люди из Ростова и близлежащих городов искали пропавшую. Волонтёры прочёсывали район и ближайшие лесополосы. К поискам даже подключили водолазов. Через сутки после пропажи девушки следственный отдел по Октябрьскому району возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

К сожалению, утром 19 октября ростовчанку нашли мёртвой. Родственники и друзья находятся в шоке. Близкие говорят о том, что Маргарита была доброй и весёлой девушкой. Коллеги из Сбербанка, где девушка работала, также характеризуют её как открытого и отзывчивого человека.

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