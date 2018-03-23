Стали известны подробности смерти студентки ростовского вуза





Стали известны подробности смерти студентки ЮФУ, покончившей с собой в одном из общежитий Ростова. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.



Вероника А. (имя изменено - прим.) родилась в городе Шахты. Когда отец развелся с матерью девушки, ее воспитанием занялась новая супруга мужчины. Отношения в семье были хорошими. При этом Вероника росла замкнутой, все держала в себе. Будучи болезненным ребенком, она имела проблемы с сердцем и больше любила сидеть дома и заниматься творчеством.



После школы девушка поступила на филологический факультет в ростовский вуз. Учеба давалась с трудом, но Вероника преодолевала все трудности. Познакомилась с молодым человеком, Сергеем (имя изменено - прим.). Они никогда не ругались, строили планы на будущее.



Но молодым людям не суждено было быть вместе. Днем 22 марта девушка написала две записки, одну одна подбросила парню, вторую оставила себе. Когда Сергей увидел письмо, он сразу побежал в общежитие. Открыв дверь, он застал ее уже мертвой.



Веронику похоронили на родине - в Азербайджане.