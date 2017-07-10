Стали известны подробности расстрела полицейским «Хендая Солярис» под Ростовом



Стали известны подробности расстрела «Хендая Солярис» под Ростовом. В ходе допроса Сергей Кадацкий полностью признал свою вину. Он рассказал, что с женой они несколько месяцев ссорились на бытовой почве. Супруги стали жить раздельно. В день происшествия мужчина знал, что жена и её отец будут ехать по трассе Ростов - Таганрог. Дождавшись их появления, он открыл огонь по машине из охотничьего ружья. Ещё несколько выстрелов полицейский произвёл из травматического пистолета после остановки иномарки. Кадацкий скрылся с места преступления, выбросив оружие.

- В настоящее время следователями собраны необходимые улики, в том числе и орудие преступления, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Следствием назначено проведение экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.



Напомним, 11 июля около пяти часов часов вечера на трассе Ростов - Таганрог 39-летний майор полиции Сергей Кадацкий расстрелял «Хендай Солярис». В машине находились его 36-летняя жена и её 57-летний отец. Женщина скончалась на месте происшествия. Мужчина госпитализирован в тяжёлом состоянии.



После происшествия в донском регионе был объявлен план «Перехват». Предполагаемого убийцу задержали в Ростове в районе Военвед.