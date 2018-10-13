Стали известны подробности ДТП на Южном подъезде к Ростову: фото, видео



Стали известны подробности ДТП на Южном подъезде к Ростову, в котором погибли двое рабочих.



28-летний водитель грузовика «Джак» врезался в дорожную «ГАЗель», перед которой шли рабочие. От удара грузовик наехал на людей. В результате происшествия один человек погиб, ещё один госпитализирован.



Напомним, ДТП произошло на Южном подъезде к Ростову около 10 часов утра 16 октября.







Из-за аварии на подъезде к Ростову образовалась огромная пробка.



