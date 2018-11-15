Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Стали известны подробности аварии с погибшим ребенком на трассе в Ростовской области

Стали известны подробности аварии с погибшим ребенком на трассе в Ростовской области
Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе в Ростовской области. Авария с участием пассажирского автобуса произошла днем 17 ноября на автодороге Матвеев Курган - Екатериновка.

Как сообщает информационный портал DonDay.ru, 36-летний Евгений с женой и дочкой ехали от родственников, которые живут в селе Малоекатериновка.

Водитель отвлекся, не справился с управлением и вылетел на «встречку». Там иномарка Евгения врезалась во встречный пассажирский ПАЗ.

Пятилетняя дочь мужчины скончалась на месте происшествия. Юлия с супругом отделались незначительными травмами, но из-за гибели дочери пребывают в состоянии шока.

Стали известны подробности аварии с погибшим ребенком на трассе в Ростовской области

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.