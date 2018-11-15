Стали известны подробности аварии с погибшим ребенком на трассе в Ростовской области



Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе в Ростовской области. Авария с участием пассажирского автобуса произошла днем 17 ноября на автодороге Матвеев Курган - Екатериновка.



Как сообщает информационный портал DonDay.ru, 36-летний Евгений с женой и дочкой ехали от родственников, которые живут в селе Малоекатериновка.



Водитель отвлекся, не справился с управлением и вылетел на «встречку». Там иномарка Евгения врезалась во встречный пассажирский ПАЗ.



Пятилетняя дочь мужчины скончалась на месте происшествия. Юлия с супругом отделались незначительными травмами, но из-за гибели дочери пребывают в состоянии шока.

