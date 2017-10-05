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Стали известны имена людей, погибших во взрыве в Матвеево-Курганском районе

Стали известны имена людей, погибших во взрыве в Матвеево-Курганском районе
Стали известны имена людей, погибших во взрыве в Матвеево-Курганском районе.

Как рассказал источник, в момент взрыва в доме находились два мужчины. Одним из них, как сообщалось ранее, был 28-летний Роман О., злоупотреблявший наркотиками. Вместе с ним в доме был 41-летний Альберт О. без определенного места жительства.

Также стало известно, что взорванный дом не является жилым. В нем собирались наркоманы и алкоголики и устраивали притон.

Напомним, 6 октября в Матвеево-Курганском районе взорвался частный дом. Роман О. подорвал себя на взрывном устройстве, начиненном одним килограмом пластида из-за несчастной любви.

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