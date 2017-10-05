Стали известны имена людей, погибших во взрыве в Матвеево-Курганском районе



Стали известны имена людей, погибших во взрыве в Матвеево-Курганском районе.



Как рассказал источник, в момент взрыва в доме находились два мужчины. Одним из них, как сообщалось ранее, был 28-летний Роман О., злоупотреблявший наркотиками. Вместе с ним в доме был 41-летний Альберт О. без определенного места жительства.



Также стало известно, что взорванный дом не является жилым. В нем собирались наркоманы и алкоголики и устраивали притон.



Напомним, 6 октября в Матвеево-Курганском районе взорвался частный дом. Роман О. подорвал себя на взрывном устройстве, начиненном одним килограмом пластида из-за несчастной любви.