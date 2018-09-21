Стали известны имена членов семьи, погибшей в ДТП под Ростовом





Стали известны личности членов семьи, погибшей в ДТП под Ростовом. В столкновении с большегрузом погибли 36-летние Марина и Роман Василенко, а также их 14-летний сын Ярослав.



«ВАЗ-2110», которым управлял Роман, столкнулся с КамАЗом. В аварии все члены семьи Васеленко получили травмы несовместимые с жизнью.



Ярослав с родителями любили путешествовать и делать красивые снимки. Отец с сыном часто ездили на рыбалку и в соцсетях всегда рассказывали о своих уловах. Перед трагедией семья как раз вернулась из очередного путешествия на море.



Ярослав танцевал в ансамбле современного спортивного танца «Елика». Его товарищи из ансамбля не могут поверить в случившееся и оставляют слова в память о Ярославе на страницах в соцсетях.



Напомним, авария, в которой погибла семья Василенко, произошла 22 сентября на трассе М-4 «Дон». 45-летний водитель КамАЗа не уступил дорогу «десятке», за рулем которой был Роман. Следствием стало ДТП, в котором «ВАЗ-2110» превратился в груду металла. Роман, Марина и Ярослав скончались на месте от полученных травм.