Авторизация

Регистрация


  • USD 66.25
  • EUR 78.08
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Стали известны имена членов семьи, погибшей в ДТП под Ростовом

Стали известны имена членов семьи, погибшей в ДТП под Ростовом

Стали известны личности членов семьи, погибшей в ДТП под Ростовом. В столкновении с большегрузом погибли 36-летние Марина и Роман Василенко, а также их 14-летний сын Ярослав.

«ВАЗ-2110», которым управлял Роман, столкнулся с КамАЗом. В аварии все члены семьи Васеленко получили травмы несовместимые с жизнью.

Ярослав с родителями любили путешествовать и делать красивые снимки. Отец с сыном часто ездили на рыбалку и в соцсетях всегда рассказывали о своих уловах. Перед трагедией семья как раз вернулась из очередного путешествия на море.

Ярослав танцевал в ансамбле современного спортивного танца «Елика». Его товарищи из ансамбля не могут поверить в случившееся и оставляют слова в память о Ярославе на страницах в соцсетях.

Напомним, авария, в которой погибла семья Василенко, произошла 22 сентября на трассе М-4 «Дон». 45-летний водитель КамАЗа не уступил дорогу «десятке», за рулем которой был Роман. Следствием стало ДТП, в котором «ВАЗ-2110» превратился в груду металла. Роман, Марина и Ярослав скончались на месте от полученных травм.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.