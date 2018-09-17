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Стала известна причина смерти школьника в Таганроге

Стала известна причина смерти школьника в Таганроге

Врачи выяснили причину смерти 14-летнего Богдана Б., умершего в больнице Таганрога. Мальчик скончался в инфекционном отделении 16 сентября.

Накануне смерти Богдан вместе с учителями и одноклассниками поехал отдыхать в детский лагерь. Там подросток стал жаловаться на боль в желудке. Однако ни ребёнок, ни взрослые большого значения этому не придали.

Отец забрал Богдана из лагеря, так как боли в животе не прекращались. Приехав домой, мальчик уже находился в критическом состоянии. Отец быстро отвез его в больницу. Там школьника положили в инфекционное отделение, чтобы выяснить причину такого состояния ребёнка.

Утром следующего дня папа приехал навестить Богдана и заодно привез ему кое-какие вещи. Тогда он и узнал, что мальчик ночью скончался. Врачи сразу не смогли определить ни причину спазмов, ни причину смерти. Позже судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной стала острая генерализованная инфекция, развившаяся на фоне ОРВИ, сообщает DonDay.ru.

Как выяснилось позже, Богдан перенес простуду незадолго до поездки в лагерь. Боли в желудке стали следствием обострения болезни. Судя по всему, у мальчика начались осложнения после простуды, что привело к его скоропостижной смерти.

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