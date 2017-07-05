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Стала известна личность предполагаемой соучастницы убийства жительницы Аксая

Стала известна личность предполагаемой соучастницы убийства жительницы Аксая

Стала известна личность предполагаемой соучастницы убийства аксайчанки Веры Кравец. По предварительной информации, бывшую одноклассницу убила и ограбила Наталья Палаткина-Косован, находясь в сговоре со своим бывшим мужем.

По версии следствия, Вера Кравец приехала в Ростов на встречу с подругой. Одноклассница и её экс-супруг под выдуманным предлогом вывезли её в Родионово-Несветайский район. Затем преступники остановись возле обочины. Они выволокли женщину из машины и начали душить ремнем от брюк. После расправы над женщиной преступники забрали у нее 40 тысяч рублей. Тело аксайчанки спрятали в зарослях камышей.

На данный момент подельники задержаны и находятся под стражей. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.

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