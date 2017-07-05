Стала известна личность предполагаемой соучастницы убийства жительницы Аксая





Стала известна личность предполагаемой соучастницы убийства аксайчанки Веры Кравец. По предварительной информации, бывшую одноклассницу убила и ограбила Наталья Палаткина-Косован, находясь в сговоре со своим бывшим мужем.



По версии следствия, Вера Кравец приехала в Ростов на встречу с подругой. Одноклассница и её экс-супруг под выдуманным предлогом вывезли её в Родионово-Несветайский район. Затем преступники остановись возле обочины. Они выволокли женщину из машины и начали душить ремнем от брюк. После расправы над женщиной преступники забрали у нее 40 тысяч рублей. Тело аксайчанки спрятали в зарослях камышей.



На данный момент подельники задержаны и находятся под стражей. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.