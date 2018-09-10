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Стала известна личность погибшего скутериста в жуткой аварии в Ростове

Стала известна личность погибшего скутериста в жуткой аварии в Ростове
Стала известна личность погибшего скутериста в жуткой аварии в Ростове. Как сообщает DonDay.ru, Сергей М. - 15-летний школьник. Подросток учился в лицее № 102 в донской столице. Парень интересовался скутерами и мотоциклами.

Напомним, вечером 11 сентября на высокой скорости скутерист въехал в 31-летнего водителя «Киа». В результате аварии от полученных травм Сергей М. скончался на месте ДТП.

После столкновения мопед и иномарка загорелись. Транспортные средства получили серьезные повреждения.

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