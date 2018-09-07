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Спасатели потушили крупный ландшафтный пожар в Ростовской области

Спасатели потушили крупный ландшафтный пожар в Ростовской области
Спасатели потушили крупный ландшафтный пожар в Ростовской области. В районе хутора Борисовка Тацинского района 10 сентября вспыхнула сухая трава на площади 800 квадратных метров.

Около 13 часов местные жители сообщили в региональное МЧС о случившемся. Спасатели прибыли на место возгорания и потушили огонь.

- В ликвидации пожара принимали участие восемь человек с привлечением двух единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Сейчас выясняются причины возгорания.

Фото: Евгению Голосюк
Спасатели потушили крупный ландшафтный пожар в Ростовской областиСпасатели потушили крупный ландшафтный пожар в Ростовской областиСпасатели потушили крупный ландшафтный пожар в Ростовской области

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