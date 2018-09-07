Спасатели потушили крупный ландшафтный пожар в Ростовской области



Спасатели потушили крупный ландшафтный пожар в Ростовской области. В районе хутора Борисовка Тацинского района 10 сентября вспыхнула сухая трава на площади 800 квадратных метров.



Около 13 часов местные жители сообщили в региональное МЧС о случившемся. Спасатели прибыли на место возгорания и потушили огонь.



- В ликвидации пожара принимали участие восемь человек с привлечением двух единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Сейчас выясняются причины возгорания.



Фото: Евгению Голосюк

