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Спасатели доставили на берег работника судна, упавшего в трюм

Спасатели доставили на берег работника судна, упавшего в трюм

Сотрудники Аксайского поисково-спасательного подразделения доставили на берег работника большегрузного судна, упавшего в трюм.

14 марта мужчина оступился и упал с высоты примерно пять метров. Пострадавшего необходимо было доставить на берег и передать врачам.
- Спасатели перенесли его через палубы плотно стоящих друг к другу барж, - рассказали в Ростовской областной ПСС во внутренних водах и территориальном море РФ. - Последнее судно было соединено с берегом трапом.

На берегу спасатели передали пострадавшего медикам.

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