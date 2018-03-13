Спасатели доставили на берег работника судна, упавшего в трюм





Сотрудники Аксайского поисково-спасательного подразделения доставили на берег работника большегрузного судна, упавшего в трюм.



14 марта мужчина оступился и упал с высоты примерно пять метров. Пострадавшего необходимо было доставить на берег и передать врачам.

- Спасатели перенесли его через палубы плотно стоящих друг к другу барж, - рассказали в Ростовской областной ПСС во внутренних водах и территориальном море РФ. - Последнее судно было соединено с берегом трапом.



На берегу спасатели передали пострадавшего медикам.