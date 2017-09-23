Спасатели 12 часов тушили пожар в Азовском районе





Спасатели 12 часов тушили ландшафтный пожар в Азовском районе. Полностью ликвидировать горение удалось только к 8 часам утра 25 сентября.



Возгорание произошло около 20 часов 24 сентября. Загорелась сухая трава рядом с садовым товариществом «Рыбник». В 21.20 объявлен ранг пожара № 2. К тушению были привлечены 112 спасателей и 17 единиц техники.



Напомним, несмотря на то, что в регион пришло похолодание, в Ростовской области сохраняется высокая пожароопасность – 5-й класс. Жаркое лето способствовало высыханию растительности, из-за чего сейчас любая искра, подхваченная ветром, может привести к масштабному пожару. 24 сентября местами по региону порывы ветра достигали 15-20 м/с. При таких погодных условиях распространение огня происходит очень быстро.