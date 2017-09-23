Авторизация

Регистрация


  • USD 57.65
  • EUR 69.07
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

Спасатели 12 часов тушили пожар в Азовском районе

Спасатели 12 часов тушили пожар в Азовском районе

Спасатели 12 часов тушили ландшафтный пожар в Азовском районе. Полностью ликвидировать горение удалось только к 8 часам утра 25 сентября.

Возгорание произошло около 20 часов 24 сентября. Загорелась сухая трава рядом с садовым товариществом «Рыбник». В 21.20 объявлен ранг пожара № 2. К тушению были привлечены 112 спасателей и 17 единиц техники.

Напомним, несмотря на то, что в регион пришло похолодание, в Ростовской области сохраняется высокая пожароопасность – 5-й класс. Жаркое лето способствовало высыханию растительности, из-за чего сейчас любая искра, подхваченная ветром, может привести к масштабному пожару. 24 сентября местами по региону порывы ветра достигали 15-20 м/с. При таких погодных условиях распространение огня происходит очень быстро.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.