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Сожитель изрезал лицо, а потом застрелил актрису из Шахт

Сожитель изрезал лицо, а потом застрелил актрису из Шахт
Сожитель изрезал лицо, а потом застрелил актрису из Шахт. Зверское убийство произошло 7 декабря в посёлке Каменоломни на улице Красноармейской.

37-летняя актриса Оксана Половина только вернулась из Москвы, где участвовала в съёмках сериала. Дома её сожитель устроил скандал из ревности. Разъярённый мужчина ножом изрезал артистке лицо с особой жестокостью, сообщает DonDay.ru Шахты. Даже осматривавшие тело полицейские испытали шок от увиденного: у женщины не было глаза, отрезан нож. Поиздевавшись над своей жертвой, садист выстрелил ей в голову.

От рук изверга пострадала и мама погибшей. Мужчина полоснул по ее шее ножом, а потом выстрелил в спину. Пуля прошла рядом с позвоночником, к счастью, не задев его. Женщину госпитализировали в реанимацию, медикам удалось стабилизировать ее состояние.

Оксана Половина была актрисой Шахтинского драматического театра. 24 декабря ей бы исполнилось 38 лет.

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