Сотрудника ДПС, по вине которого погибла 24-летняя девушка, осудили в Ростовской области



Городской суд Шахт рассмотрел уголовное дело в отношении Александра Каратунова. Он обвинялся по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».



Судом установлено, что в октябре 2017 года мужчина сел за руль, будучи выпившим. Вместе с ним в салоне находилась 24-летняя девушка. Двигаясь по автодороге, Каратунов не справился с управлением, вылетел на «встречку» и столкнулся там с такси. В результате аварии немецкий автомобиль смяло, словно консервную банку. Пассажирка погибла на месте, а водителей доставили в больницу.



- Приговором Шахтинского городского суда Александра Каратунова признали виновным и назначили ему два года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - Кроме того, осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года.