Сотрудница банка в Ростовской области предстанет перед судом за хищение более двух миллионов рублей



Жительницу Ростовской области будут судить за хищение более двух миллионов рублей. Сотрудницу Заветинского отделения банка обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.



По версии следствия, с 2014 по 2016 год, будучи специалистом по обслуживанию частных лиц, а также имея доступ к автоматизированной базе данных клиентов банка, составляла расходные и приходные кассовые ордера, подделывала подписи, после чего похищала деньги со счетов клиентов.



- Таким образом, из банка было похищено более 2,4 миллиона рублей, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - Уголовное дело направлено в Ремонтненский районный суд для рассмотрения по существу.