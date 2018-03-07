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Сотрудница банка в Ростовской области предстанет перед судом за хищение более двух миллионов рублей

Сотрудница банка в Ростовской области предстанет перед судом за хищение более двух миллионов рублей
Жительницу Ростовской области будут судить за хищение более двух миллионов рублей. Сотрудницу Заветинского отделения банка обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2014 по 2016 год, будучи специалистом по обслуживанию частных лиц, а также имея доступ к автоматизированной базе данных клиентов банка, составляла расходные и приходные кассовые ордера, подделывала подписи, после чего похищала деньги со счетов клиентов.

- Таким образом, из банка было похищено более 2,4 миллиона рублей, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - Уголовное дело направлено в Ремонтненский районный суд для рассмотрения по существу.

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