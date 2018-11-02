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Сотни ростовчан оказались отрезаны от берега из-за затопления моста через Дон

Сотни ростовчан оказались отрезаны от берега из-за затопления моста через Дон
В Ростове 4 ноября произошло затопление двух пролётов понтонного моста через Дон. ЧП случилось около 17 часов в створе улицы 29-я Линия.

В результате оказались отрезаны от берега сотни ростовчан. В настоящее время их переправкой занимаются спасатели.
- Для перевозки людей с острова задействованы пять плавсредств, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - Перевезено более 200 человек. Ожидается прибытие инженерной техники для подъема затонувших секций понтонного моста.

Параллельно спасатели откачивают воду с понтонов. Сотрудники управления ГО и ЧС Ростова обеспечивают освещение территории, где проводится спасательная операция.

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