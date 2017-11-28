Сосед избил и ограбил пенсионерку в Ростовской области



Сосед избил и ограбил пенсионерку в Ростовской области.



Нападение произошло в слободе Дячкино Тарасовского района 27 ноября. 25-летний местный житель ночью пришёл в дом к своей 64-летней соседке. Он несколько раз ударил пенсионерку и забрал кошелёк, после чего скрылся.



Когда женщина пришла в себя, она вызвала полицию. Прибывшие полицейские опросили потерпевшую и вскоре задержали грабителя.

- Подозреваемого доставили в дежурную часть, где установили, что ранее он был неоднократно судим, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».