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Сосед избил и ограбил пенсионерку в Ростовской области

Сосед избил и ограбил пенсионерку в Ростовской области
Сосед избил и ограбил пенсионерку в Ростовской области.

Нападение произошло в слободе Дячкино Тарасовского района 27 ноября. 25-летний местный житель ночью пришёл в дом к своей 64-летней соседке. Он несколько раз ударил пенсионерку и забрал кошелёк, после чего скрылся.

Когда женщина пришла в себя, она вызвала полицию. Прибывшие полицейские опросили потерпевшую и вскоре задержали грабителя.
- Подозреваемого доставили в дежурную часть, где установили, что ранее он был неоднократно судим, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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