Сломали шею и выбросили в колодец: стали известны подробности убийства женщины в Ростовской области



Стали известны подробности убийства 38-летней жительницы Донецка. Тело женщины нашли 2 сентября в колодце рядом с очистными сооружениями.



По предварительным данным, убийца сломал несчастной шею, а потом выбросил в колодец. Кроме того, на шее женщины остались следы удушения. Тело обнаружили только через три недели после убийства.

- Чтобы установить личность погибшей, будет проведена экспертиза, - рассказал источник. – Для этого у родственников женщины взят генетический материал.



Напомним, предположительно, убитая – жительница Донецка, которая полгода назад шокировала сотрудников детской поликлиники: на прием к врачу она принесла мертвого ребенка.



По факту убийства женщины возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется розыск лиц, причастных к её смерти.