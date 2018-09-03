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Сломали шею и выбросили в колодец: стали известны подробности убийства женщины в Ростовской области

Сломали шею и выбросили в колодец: стали известны подробности убийства женщины в Ростовской области
Стали известны подробности убийства 38-летней жительницы Донецка. Тело женщины нашли 2 сентября в колодце рядом с очистными сооружениями.

По предварительным данным, убийца сломал несчастной шею, а потом выбросил в колодец. Кроме того, на шее женщины остались следы удушения. Тело обнаружили только через три недели после убийства.
- Чтобы установить личность погибшей, будет проведена экспертиза, - рассказал источник. – Для этого у родственников женщины взят генетический материал.

Напомним, предположительно, убитая – жительница Донецка, которая полгода назад шокировала сотрудников детской поликлиники: на прием к врачу она принесла мертвого ребенка.

По факту убийства женщины возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется розыск лиц, причастных к её смерти.

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