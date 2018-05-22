Слесарь «Газпрома» едва не погиб во время выполнения работ в Ростове



Слесарь «Газпрома» едва не погиб во время выполнения работ в Ростове. Происшествие случилось в Западном микрорайоне 23 мая. О происшествии сообщает издание DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.



35-летний рабочий занимался обрезкой газовой трубы. Во время работы он зацепил провод под напряжением. Электрический разряд прошел по телу мужчины, оставив на нем множество ожогов. Напарник выбил лестницу, на которой стоял пострадавший. Он упал, однако провод остался у него в руках.



В тяжелом состоянии мужчину доставили в ожоговый центр.