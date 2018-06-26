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Следователя из Ростовской области будут судить за хранение наркотиков и получение взятки

Следователя из Ростовской области будут судить за хранение наркотиков и получение взятки
Под суд пойдет бывший следователь следственного отделения отдела МВД России по Багаевскому району. Его обвиняют в получении взятки и хранении наркотиков.

По версии следствия, в 2017 году полицейский получил от сбытчика наркотиков 780 тысяч рублей за то, что не будет привлекать его к уголовной ответственности за хранение и сбыт запрещенного вещества.

Как оказалось, рыльце в пушку и у самого правоохранителя. Во время следствия в его гараже нашли крупную партию наркотического вещества.

- В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.

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