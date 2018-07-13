Следователи устанавливают обстоятельства гибели девушки от удара молнией в Ростовской области



Донские следователи устанавливают обстоятельства гибели молодой девушки в результате удара молнией. Происшествие случилось 14 июля на пруду в городе Шахты.



Компания из шести человек отдыхала на пляже, когда начался дождь. Молодые люди решили спрятаться от него под деревом. В какой-то момент начались раскаты грома, и молния ударила прямо в дерево, под которым стояли шахтинцы.



В результате удара мгновенно скончалась 25-летняя девушка. Ее пятерым приятелям повезло больше - один из них потерял сознание, еще четверо получили ожоги.



- Следователем проведен осмотр места происшествия, назначено проведение необходимых медицинских исследований, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области. - Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.



Необходимо помнить о мерах безопасности во время грозы. Не стоит разговаривать по мобильному телефону и прятаться под деревьями, так как они служат громоотводом. В такие дни лучше отказаться от посещений водоемов и остаться дома.