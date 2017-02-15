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Следователи проводят проверку по факту смерти рыбака и его сына в палатке на берегу реки

Следователи проводят проверку по факту смерти рыбака и его сына в палатке на берегу реки

Следственное управление по Ростовской области проводит проверку по факту обнаружения в палатке тел двух мужчин.

15 февраля на берегу реки Маныч в Сальском районе были найдены мертвыми 55-летний Владимир Рябчун и его 31-летний сын Павел. Мужчины, жители Ставропольского края, в Ростовскую область отправились на рыбалку. В донской регион они выехали на своём автомобиле 13 февраля. После этого отец и сын перестали выходить на связь. Обеспокоенные родственники обратились в полицию.

Ставропольские правоохранители обратились за помощью к коллегам в Ростовской области. В результате во время обхода рыбацких мест на берегу реки Маныч вблизи хутора Фрунзе участковый полиции обнаружил тела мужчин в палатке.
- По предварительным данным, погибшие прибыли на рыбалку в Сальский район. Ночью они зажгли в палатке газовую горелку, в результате работы которой произошло их удушение, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области. - Следователем проведен осмотр места происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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