Авторизация

Регистрация


  • USD 66.18
  • EUR 76.07
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Следователи начали проверку по факту смерти парня и девушки в Таганроге

Следователи начали проверку по факту смерти парня и девушки в Таганроге
В Таганроге следователи начали проверку по факту смерти 19-летнего парня и 21-летней девушки.

Тела молодых людей были обнаружены 9 октября в одной из квартир, расположенных по переулку Клубный. Входная дверь в помещение была закрыта изнутри.
- На теле потерпевших телесных повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти, не имеется, - сообщили в Следственном управлении СКР Ростовской области. - По предварительным данным, смерть потерпевших могла наступить в результате отравления продуктами горения.

Для установления точных причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В пресс-службе ПАО «Газпром Газораспределение Ростов-на-Дону» сообщили, что отравление угарным газом молодых людей случилось из-за нарушения правил пользования газовым оборудованием.
- Прибывшие на место происшествия сотрудники аварийно-диспетчерской службы в Таганроге при обследовании бытового газового оборудования установили, что в доме работало печное газогорелочное устройство с закрытым шибером дымохода, - добавили в ведомстве. - По данному происшествию ведется проверка.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.