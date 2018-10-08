Следователи начали проверку по факту смерти парня и девушки в Таганроге



В Таганроге следователи начали проверку по факту смерти 19-летнего парня и 21-летней девушки.



Тела молодых людей были обнаружены 9 октября в одной из квартир, расположенных по переулку Клубный. Входная дверь в помещение была закрыта изнутри.

- На теле потерпевших телесных повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти, не имеется, - сообщили в Следственном управлении СКР Ростовской области. - По предварительным данным, смерть потерпевших могла наступить в результате отравления продуктами горения.



Для установления точных причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.



В пресс-службе ПАО «Газпром Газораспределение Ростов-на-Дону» сообщили, что отравление угарным газом молодых людей случилось из-за нарушения правил пользования газовым оборудованием.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники аварийно-диспетчерской службы в Таганроге при обследовании бытового газового оборудования установили, что в доме работало печное газогорелочное устройство с закрытым шибером дымохода, - добавили в ведомстве. - По данному происшествию ведется проверка.